日本とチュニジアが対戦日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し4-0で勝利した。2ゴール1アシストと勝利に貢献したFW上田綺世は試合後のインタビューで4年目の悔しい思いを口にしつつ振り返った。日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功した。さらに同31分、ゴール前中央やや右寄りでボールを