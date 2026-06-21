名鉄岐阜駅近くのうどん店「手打ちうどん ごだいさん」の看板娘・竹内綾音さん（あのん、24才）が"美人すぎるうどん職人"とSNSを中心に世界中から注目を集めている。もともとは美容クリニックの看護師として働いていたが、父親が経営する飲食店を手伝う中で、そちらを本業にすることを決断したのだという。【写真を見る】“美人すぎるうどん職人”・竹内綾音さん(24)、袖をまくって厨房で作業する様子ある種の"うどんインフル