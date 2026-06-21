北中米W杯第2戦のチュニジア戦に4-0で勝利し決勝トーナメント進出へ前進日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）第2戦のチュニジア戦に臨み、4-0で勝利を下した。W杯通算1000試合目となるメモリアルな一戦を制し、決勝トーナメント進出へ大きく前進。試合後の会見に出席した森保一監督は、「世界中がみてくださった試合だと思いますが、勝利で飾ることができて