上田綺世が右足ミドルシュートで追加点を奪った森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4−0で快勝した。攻めてはW杯で史上最多の4得点を奪い、守ってはチュニジアを寄せ付けずに完封した。日本は前半4分にMF鎌田大地の2試合連続ゴールで先制。そこからFW上田綺