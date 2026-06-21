「強い思いを持って、点を決めたいと思っていたので、点が決められてよかった」日本代表は現地時間6月20日、メキシコのモンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利を収めた。オランダ戦に続き、2試合連続ゴールを挙げたMF鎌田大地は試合後、「10番で出るっていうのが決まったときに、強い思いを持って、点を決めたいと思っていたので、点が決められてよかっ