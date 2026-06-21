グループステージ第2節でチュニジア代表を4-0で撃破したサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で圧勝を収めた。この試合で生まれた「4得点」という数字が、W杯におけるアジアサッカーの歴史を塗り替える偉業となった。スポーツデータ配信大手「Opta」の日本語公式X（旧ツイッター）アカウント「OptaJiro」が、その歴史的価値を伝えている。