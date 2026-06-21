◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」担当３年目で初めて、日本ダービーを直接取材した。１週間前から栗東で各陣営に密着。共通して聞いたのは「やっぱり特別」、「一番勝ちたいレース」という熱を帯びた言葉だった。出走馬を管理する調教師、担当する調教助手の口ぶりから伝わる熱量は、他のＧ１とは一線を画していた。当日は９時頃に最寄り駅に到着。昨年の覇者クロワデュノールの横に「第９３回日本ダービー」と書かれた赤