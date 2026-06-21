◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）ソフトバンクは７回無死の守備で、中堅・牧原大成が吉田の左中間を襲うライナーにダイビングキャッチを試みた際に左手を痛めた。記録は二塁打となり、グラブを外して痛がった。トレーナーがベンチから駆けつけた際、試合に出続ける意志を示したが、大事をとって周東に交代した。今季も内外野をこなし、ここまで６５試合に出場している。