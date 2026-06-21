◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。勝ち点を４に伸ばし、Ｆ組の２位に。次のスウェーデン戦に引き分け以上なら２位以内が決まり、１次リーグ突破をほぼ確実とした。＊＊＊チュニジアはまたしても守備が崩壊し、１試合を残して敗退が決定した。第１戦でスウェーデンに