◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）首位と７打差の２４位で出たイ・ミニョン（韓国）が６３をたたき出し、通算１３アンダーで並んだ大出瑞月、吉崎マーナとのプレーオフを制した。昨年１０月のマスターズＧＣレディース以来となる今季初優勝、通算８勝目。１８番パー５で行われたプレーオフは１ホール目で吉崎が脱落。大出との一騎打ちは長期戦にも