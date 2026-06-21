俳優の岡田将生が、染谷将太とともに主演をつとめるＴＢＳ系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（後１０時）最終回放送後に感謝の気持ちをつづった。本作は２０日に最終回を迎えたことを受け、岡田は自身のインスタグラムを更新。「この場をお借りしてスタッフキャストの皆様本当にありがとうございました。最高のチームでした」とつづると、スタッフキャスト陣の集合ショットなどを複数アップした。続けて「そして、最後まで見て