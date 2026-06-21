◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。５番人気でハンデ５６キロのセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）が３馬身差をつけて逃げ切り、２年連続の制覇となった。浜中俊騎手は昨年１０月の京都大賞典（ディープモンスター）以来、２０１９年から８年連続の重賞勝利とした。勝ちタイムは