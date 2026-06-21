◇プロ野球パ・リーグ 日本ハムーソフトバンク(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)ソフトバンク・牧原大成選手が、手首を痛めた様子で途中交代となりました。場面はソフトバンクの8点リードで迎えた7回裏。センターの守備についていた牧原選手は、この回の先頭で迎えた吉田賢吾選手の浅めの打球を捕球すべく、前方へダイビングキャッチを試みます。しかし勢い余ってグラブに上体が覆いかぶさるようなかたちに。手首を押さえながら