「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差となった。日本の強さを見せつけるかのようなゲーム。ベンチでチームメートと一緒に声をからしながら戦況を見つめた長友は試合終了後３