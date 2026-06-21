「ゾンビたばこ」とも呼ばれる指定薬物「エトミデート」を含む粉末をマレーシアから密輸しようとしたとして、50代の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子群馬県高崎市に住む無職の小出正義容疑者（52）はおととい、成田空港で「エトミデート」が含まれている粉末をマレーシアから密輸しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、小出容疑者のスーツケースにはコーヒーカップのイラストが描かれた袋