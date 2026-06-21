日経平均株価が最高値を更新するなど株高が続くなか、普通の会社員でも純金融資産1億円を突破する「いつの間にか富裕層」と呼ばれる人が増えている。SPA!は純資産1億円を達成した会社員658人に調査を実施。彼らが“億り人”になれた秘訣に迫った！◆億り人になった会社員の生活は…高収入でも共働きでも、敏腕投資家でもないのに億り人になった会社員はどのような存在なのか。今回、SPA!が首都圏在住の純金融資産1億円超の会社員65