◇女子ゴルフツアーニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72））プレーオフは6ホール目まで決着がつかず、史上最長タイの7ホール目まで持ち込まれた。イ・ミニョン（34＝韓国）と大出瑞月（28＝ノットグローバルホールディングス）、吉崎マーナ（18＝加賀電子）が通算13アンダーで首位に並び3人のサドンデス勝負からスタートした。パー5の18番の繰り返し