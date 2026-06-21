〈「パパが私の肛門に突っ込むと言って…」25歳でイボ痔の手術をした梅宮アンナに父・梅宮辰夫が迫った、あり得ない直談判〉から続くモデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮ア