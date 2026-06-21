アメリカのバンス副大統領はイランとの核問題をめぐる協議に参加するためスイスへ出発しました。【映像】スイスへ出発したバンス副大統領バンス副大統領「核問題とレバノンの停戦が進展することを期待している。重点的に取り組むべき2つの大きな課題だ」バンス副大統領は20日、ワシントン近郊からイランとの協議が行われるスイスへ出発しました。記者団に対し「1日か2日しか滞在できない」としたうえでイランの核問題とレバノ