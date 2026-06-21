「サッカー北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本４−０チュニジア」（２１日、メキシコ・モンテレイ）日本はチュニジアと対戦し、４−０で勝利した。２得点の上田綺世は試合後、中継した日本テレビのＷ杯スペシャルナビゲーター・竹内涼真のインタビューを受けた。身長１８７ｃｍの竹内は高校時代、ヴェルディのユースでプレー。今も筋トレを欠かさず、代表ユニホーム姿で、上田と並んでも見劣りしない体格。ＳＮＳ上では「どっち