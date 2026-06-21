3歳以上牝馬限定のG3「府中牝馬S」は5番人気でセキトバイースト（5＝四位、父デクラレーションオブウォー）が先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。昨年に続く連覇で2回目の重賞勝ちとなった。鞍上の浜中俊（37）は昨年の京都大賞典（ディープモンスター）以来、通算61回目の重賞V。管理する四位洋文師（53）は平安S（ロードクロンヌ）以来、今年3回目の重賞制覇（通算9回目）。2着に9番人気のウイントワイライト、3着は14