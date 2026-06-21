イランは、レバノンでの戦闘が続いているのは覚書に違反しているとして、ホルムズ海峡を再び封鎖すると宣言しました。【映像】攻撃を受けたレバノン南部の様子（複数カット）イランの中央司令部は20日、ホルムズ海峡を封鎖し、船舶の航行を禁止することを宣言しました。アメリカとの覚書に盛り込まれたレバノンでの戦闘終結が履行されていないことが要因だとして、アメリカや攻撃を続けるイスラエルを非難しました。一方、