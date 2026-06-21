G7サミットでの写真撮影をめぐり、アメリカのトランプ大統領とイタリアのメローニ首相との対立が深まっています。【映像】G7サミットで話すトランプ大統領とメローニ首相トランプ大統領はG7サミットでメローニ首相から「一緒に写真を撮ってと懇願された」と主張していますが、メローニ首相は「全くの作り話だ」と否定し、イタリアの閣僚が訪米を取りやめるなど外交問題に発展しています。トランプ大統領は20日、自身のSNSで