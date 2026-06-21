かつては、“きつい・汚い・危険”の3K仕事の1つとして数えられていた製造業。だが、長年業界に携わるリングアンドリンクの 金丸信一氏は、製造業の労働環境は「ものすごくホワイトになった」と語る。◆労働環境が良くなり初任給もアップ金丸氏は「バブル崩壊前の1989年頃のピーク時と比べて、日本の製造業の工場数と労働者数は約半分に減少した」と回顧し、次のように続けた。「ですが、製造業の出荷額は当時と変わっていませ