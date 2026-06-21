サッカーW杯1次リーグ、チュニジア戦の前半、先制ゴールを決める鎌田大地（15）＝20日、モンテレイ（共同）日本は隙を見せずに完勝した。リードしても受けに回らず、高い守備ラインを維持した。厳しく寄せて押し込み続け、ゴールを重ねた。前半4分に鎌田が中村の左折り返しに詰め、幸先よく先制。同31分には上田が豪快なミドルシュートを突き刺した。後半は24分に伊東が上田の浮き球パスに抜け出して加点。38分には上田が頭で