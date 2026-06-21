無人重機の操縦ブース＝2025年10月、神戸市政府が夏に策定する日本成長戦略の防災分野の概要が21日、分かった。災害時に有用な重機遠隔操縦などの新技術開発を支援し、実用化された製品は国内、海外への展開を後押しする。防災分野での日本企業の海外売り上げは、2024年の約1兆円から30年に約2兆円へ倍増させるとした。防災・国土強靱化は、政府が日本成長戦略で重点的に支援する17分野の一つ。災害への備えを強化するとともに