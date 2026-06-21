◇ナ・リーグフィリーズ15―3メッツ（2026年6月20日フィラデルフィア）フィリーズは20日（日本時間21日）、同じナ・リーグ東地区に所属するメッツに歴史的大勝を収めた。「チームの顔」が打線を勢いづけた。ブライス・ハーパー内野手（33）は初回2死、メッツ先発のペラルタから右中間に先制の16号ソロを放つと、3回には1イニングで二塁打と安打を放ち、この回大量8得点に貢献。11―1の5回2死一、二塁からは左中間二塁打