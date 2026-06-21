雨の日の朝、いつもより混み合った電車。傘の水滴、誰かのリュック、すぐ後ろから聞こえる舌打ち――そんな車内で、ふと「もう少し気を遣ってくれてもいいのに」と思った経験、ありませんか。満員電車は、誰にとっても少しストレスのかかる空間です。でも、その「少しのストレス」を周りに撒き散らすか、ぐっと飲み込むかで、車内の空気はずいぶん変わります。今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、雨