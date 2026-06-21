FIFAワールドカップ2026、メキシコ・モンテレイで日本代表はチュニジアとの第2戦に臨み、4対0で今大会初白星を挙げました。【映像】日本代表、チュニジアとの第2戦の様子（複数カット）前半4分、日本が鎌田のゴールで先制。鎌田はオランダ戦に続いて2戦連続のゴールです。さらに前半31分、上田がW杯で自身初のゴールを決め、日本は2対0で前半を終えます。後半にも伊東純也と上田が追加点を決め、4対0で勝利しました。日