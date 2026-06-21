「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアに快勝した。開始４分に鎌田大地の２戦連続ゴールで先制。開始４分での得点はＷ杯日本最速だった。左サイドを切り込んで中央へクロスを上げたのは中村敬斗。初戦のオランダ戦では今点ゴールを決め、この日は先制点をアシストした。中村は「４分で先制点を取れたんで、優位に試合を進