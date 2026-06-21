キーコーヒーは今期（3月期）、さらなるブランド力向上を目指す。その一手となるのが、喫茶店の店頭で親しまれてきた「キーコーヒー」のロゴの回転看板。今期は新たに、ミニチュアサイズの看板を用意しレジ横などに置いてもらうことでブランドをアピールしていく。キーコーヒーの看板に親しみを持っている取引先が多い半面で、道路幅等の関係で、通常の回転看板を出せなかった店舗もあった。こうした現状を踏まえ、ミニチュ