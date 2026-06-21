◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 4―0 チュニジア（2026年6月20日メキシコ・モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破った。午後3時頃、試合が終わると、東京・渋谷では日本サポーターがスクランブル交差点に集結。信号が青に変わるたび道路中心に集まり、拳を突き上げ「オー！日本！」とチャントを大合