◇ファーム・リーグ阪神3―2オリックス（2026年6月21日豊中ローズ）阪神はオリックスに逆転勝利した。先発の下村海翔投手（24）はプロ最長の7回1安打7奪三振無失点の快投。8回、先頭の浜田が左翼越えソロで先制した。しかし、8回に2番手で登板した門別が先頭の内藤に左翼越えへ同点ソロを被弾。さらに2死一、三塁で元阪神の遠藤に左前へ勝ち越しの適時打を許した。それでも9回にオリックス・阿部を攻めて1死二、三塁