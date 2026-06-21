◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】チュニジアは日本に０―４で敗れ、残り１戦を残して１次リーグ敗退が決まった。“白シャツの魔術師”ルナール監督は、試合後の会見で退任を示唆した。「私はＷ杯のために雇われたわけです。今は将来のことを話すべきではない。