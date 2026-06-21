◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、７番人気のエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）が接戦を制し、２３年毎日王冠以来２年８か月ぶりとなる重賞３勝目を挙げた。松若風馬騎手は２５年ターコイズＳ（ドロップオブライト）以来のＪＲＡ重賞勝利となった。勝ちタイムは１分３３秒２。低迷していた６歳