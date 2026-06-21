【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２０日、各地で行われ、ドジャースの山本由伸は本拠地でのオリオールズ戦に先発し、６回６安打３失点で５敗目を喫した。第２子が誕生して父親休暇から復帰し、１番指名打者（ＤＨ）で出場した大谷翔平は九回、中堅右への１６号ソロを放って４打数１安打１打点だった。チームは２―３で敗れた。第２子誕生を自ら祝うような、大きな一発だった。０―３の九回、先頭で打席に入った大谷は、