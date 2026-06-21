6月21日、東京競馬場で行われた11R・府中牝馬ステークス（G3・3歳上オープン牝・ハンデ・芝1800m）は、浜中俊騎乗の5番人気、セキトバイースト（牝5・栗東・四位洋文）が快勝した。3馬身差の2着に9番人気のウイントワイライト（牝4・栗東・西園翔太）、3着に14番人気のミアネーロ（牝5・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:45.5（稍重）。1番人気でC.ルメール騎乗、ヴァルキリーバース（牝4・美浦・田中博康）は14着、2番人