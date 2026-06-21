サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）、日本がチュニジアに４―０で大勝。日本テレビの中継を担当した元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）が森保ジャパンのツキのなさを嘆いた。１次リーグの２試合を終えた時点で、日本は２位。Ｆ組を２位以内に通過すると、決勝トーナメント１回戦でＣ組の首位、もしくは２位のチームと激突する。現時点でＣ組の首位が強豪ブラジル