6月21日は一年で昼の時間が最も長くなる「夏至」です。20日に梅雨入りの発表があった県内は20日夜遅くから断続的に雨が降る天気となっています。山形地方気象台によりますと、21日の県内は日本海にある低気圧や前線の影響で広い範囲で雨となり、午前11時までの最高気温は県内各地で日付が変わった直後に記録され、日中は平年を下回る気温となっています。20日夜から断続的に雨が降り続けている山形市では時折、雨脚が強くなる時間