アイメイクの仕上がりをさらに美しく見せたい方に注目の新アイテムが登場します。デジャヴュからブランド初となるマスカラ下地「ラッシュカールキーパー」が2026年6月19日（金）より発売。まるでまつげパーマをかけたような扇状まつげと、強力なカールキープ力を両立した注目の新製品です。マスカラの仕上がりを格上げしながら、リムーバー不要で簡単にオフできる使いやすさも魅