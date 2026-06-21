「サマーマイルシリーズ」第1戦のG3「しらさぎS」は7番人気のエルトンバローズ（牡6＝杉山晴、父ディープブリランテ）が直線で抜け出し1着。2023年10月8日のG2毎日王冠以来となる重賞3勝目となった。今回が初騎乗で、昨年の「サマージョッキーズシリーズ」覇者の松若風馬（30）は昨年のターコイズS（ドロップオブライト）以来、通算14回目の重賞V。管理する杉山晴紀師（44）はダービー（ロブチェン）以来、今年4回目の重賞勝ち