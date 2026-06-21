「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、21日午後1時（日本時間）にキックオフされ、4対0の快勝となった。本田圭佑のものまねを十八番にしているじゅんいちダビッドソンは同日、自身のXを更新し“本田仕事”の充実ぶりを伝えた。【写真】本田圭佑“ものまね芸人”も負けられない戦いへじゅんいちは、写真添えて「チュニジア戦やりましたね。ぼくですか？見てわかるとおりこれから営業です」とユ