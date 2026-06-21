元TBSアナウンサー・国山ハセン氏（35）が21日までに更新されたYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演し、あの超大物歌手の飲み会での“衝撃体験”を語る場面があった。歌手・和田アキ子の話題になると「アッコにおまかせ!」で長年共演してきたハセン氏は、アッコ主催の飲み会に参加したことがあると明かす。「凄くやさしくて愛のある方なんですけど、礼節を重んじる方なので。それでいうとミスは