タレント西田ひかる（53）が21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。当時定番となっていた自身の誕生パーティーの貴重映像が公開された。今放送はMCを務めるマツコ・デラックスと同い年に当たる1972年生まれのスター特集。同学年の西田の他、ケンドーコバヤシ、元横綱貴乃花光司氏らが登場した。西田は1988年から2001年まで毎年8月に開催していた誕生日パーティーがワイドショーをにぎわせていた。そ