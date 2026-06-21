現地６月20日、森保一監督が率いる日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０の完勝を飾った。オランダとの初戦を２−２で引き分けた日本。チュニジア戦では開始４分に鎌田大地のゴールで先制。31分には上田綺世のミドル弾で追加点を奪う。後半に入っても攻撃の手を緩めず、69分に伊東純也、84分に上田が加点した。 圧倒的な戦いぶりを披露した森保ジャパンに、対