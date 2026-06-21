現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表vsとチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦し、日本が４−０の快勝を飾った。日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んだ。後半はやや攻めあぐねたものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也が突き放すと、83分には上田がループヘッドで４点目をゲット。過去最