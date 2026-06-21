森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世、69分に伊東純也が加点。さらに83分には上田がダメ押しゴールを決めて４−０で快勝した。試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「選手たちが相手にとらわれ過ぎず、相手がどうしてくるか分からないところでし