森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節で、チュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦した。開始４分に鎌田大地の得点で先制し、31分には上田綺世のゴールでリードを２点に広げる。後半に入っても勢いは変わらず、69分に伊東純也、83分に再び上田がネットを揺らし、４−０で快勝した。強豪オランダとの初戦は、二度のビハインドを追いつき、２−２のドローに持ち込んだ日本。チュニ