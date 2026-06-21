森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。オランダとの初戦は２−２で引き分けたなか、今回は４―０で快勝し、初勝利を挙げた。４分に鎌田大地、31分に上田綺世が得点した後、しばらく追加点を奪えずにいた。しかし、69分に伊東純也がチュニジアの心を折る上でも貴重な３点目を挙げた。その瞬間、解説を務める本田圭佑は「これはチュニジ