ＪＲ西日本によりますと、午後１時１３分ごろＪＲ呉線の吉名ー安芸阿賀駅間で信号トラブルが発生したため、竹原ー呉駅間で運転を見合わせています。 運転再開の見込みは立っておらず、バスとタクシーによる代行輸送を行っているということです。（午後３時１０分時点の情報です）